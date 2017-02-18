Irving: Yalan söylüyorlar dünya yuvarlak değil düz

Cleveland Cavaliers'ın All-Star point guardı Irving, dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyerek insanlara yalan söylendiğini açıkladı ve ilginç açıklamalarla gündem yarattı.

NBC Sports'a konuşan Irving; "Dünyanın yuvarlak değil, dünya düz. İnsanlara korku sağlayarak böyle şeyleri alıştırıyorlar. Oh dostum, çok sorgulama. Çünkü, ne kadar çok bilgiyi çözersen, bir o kadar bilgi daha çıkıyor. Bu çılgınlık. Dünya düz mü? Yoksa yuvarlak bir şekilde kendi etrafında dönüyor mu? Bence bu konuyu araştırmalısınız. Size söylüyorum, yüzümüze karşı yalan söylüyorlar. Bize yalan söylüyorlar!" dedi.

'GERÇEK BURADA'

Irving, ''Yıllar boyunca inanmak istediğime inandım. Ben de dünyanın yuvarlak olup döndüğünü sanıyordum. Gerçekten güneş sistemi içinde döndüğümüzü mü düşünüyorsunuz? Gönderdikleri hiçbir şey geri gelmiyor. Geri dönmüyor! Bize verdikleri bilgiler çok tutarsız. Gerçek burada. Sadece bu gerçeği aramalısınız. Ne dediğimi anlıyor musunuz?'' şeklinde konuştu.