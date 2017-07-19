İşitme Engelliler Olimpiyat Oyuncuları'nda müthiş açılış

Samsun'da yapılacak ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği en büyük spor organizasyonu olma özelliği taşıyan 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları açılış seremonisi ile başladı.

33 bin 919 seyirci kapasiteli stadyumu sporcular, görevliler ve vatandaşlar hınca hınç doldurdu. Tribünlerde renkli görüntüler oluştu.

30 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Dünyadaki en büyük üçüncü spor organizasyonu olan ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu olma özelliği de taşıyan 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları 18-30 Temmuz 2017'de Samsun'da gerçekleştirilecek.