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İskoç derbisinde gülen taraf Celtic oldu

İskoçya Kupası yarı final mücadelesinde Celtic ezeli rakibi Glasgow Rangers'ı 2-0 yenmeyi başardı.

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İskoç derbisinde gülen tarafar Celtic oldu

İskoçya Premier Lig'de ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğunu ilan eden Celtic, ezeli rakibi Celtic'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

İLK GOL MCGREGOR'DAN 

Karşılaşmanın henüz 11'inci dakikasında Callum McGregor'ın golüyle öne geçen yeşil-beyazlılar, ilk yarıyı 1-0'lık skorla önde tamamladı.

SCOTT SİNCLAİR SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarının başında penaltı kazanan Celtic'te topun boşuna geçen Scott Sinclair hata yapmayınca fark ikiye çıktı ve Celtic, ezeli rakibini 2-0 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

İskoç ekibi, 44 yaşındaki Kuzey İrlandalı menajer ile bu ay başında sözleşme uzatmıştı. Celtic, Rodgers yönetiminde ligin yanında İskoçya Lig Kupası'nı da kazanmıştı.

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