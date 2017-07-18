Isla Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Jeremain Lens ve Emre Mor'dan istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, kanat transferinde strateji değiştirerek Şilili sağ bek Mauricio Isla'ya yöneldi.

FENERBAHÇE MENAJERİYLA ANLAŞTI

Geçen sezon Cagliari forması giyen ve yıllık 700 bin Euro kazanan Isla'nın, yüksek maaş talebi nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmemesi sonrası harekete geçen Fenerbahçe, oyuncunun menajeriyle anlaşmaya vardı.

YARIN İSTANBUL'A GELECEK

Cagliari'nin oyuncuyu serbest bıraktığı, bu nedenle kulübüyle ilgili herhangi bir sorunun bulunmadığı öğrenildi.

NTV Spor'un haberine göre, Isla, Çarşamba akşamı 23:30'da Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve daha sonra kendisini resmen Fenerbahçeli yapan imzayı atacak.

Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirmesinin ardından, Nabil Dirar'ı sağ önde kullanacak. Isla ise sağ bekte görev yapacak.