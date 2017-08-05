Isla: Türkiye'de 2 büyük takım var

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Isla, Fenerbahçe Gazetesi'ne birbirinden iddialı açıklamalarda bulundu.

TELLO VE MALDONADO'YU TAKİP ETTİM

Türkiye Ligi'ni Beşiktaş'ta oynayan Tello ve Fenerbahçe'de top koşturan Maldonado sayesinde takip ettiğini söyleyen Isla "Söylediğiniz gibi uzun yıllar İtalya'da forma giydim. Ama bir yandan da kariyerim boyunca Türk futbolunu tanıma fırsatımda oldu. Çünkü, başka Şilili oyuncular daha önce Türkiye Ligi'nde forma giydiler. Maldonado, Tello gibi.. Şili'nin önemli oyuncuları tanınan oyuncuları Türkiye'de forma giydi. Bu nedenle Şili'de Türk futbolu mücadeleci, güçlü ve iyi oyuncuların olduğu lig olarak bilinir her zaman. Futbol yapısını genel anlamda değerlendirdiğimiz zaman bu şekilde görülür. Tabii ki, İspanya, İngiltere, İtalya ligi herkes tarafından daha çok takip edilen ligler ama daha çok ben Tello ve Maldonado'dan dolayı Türk futbolunu takip etme ve izleme fırsatım oldu ve izlediğim zaman kaliteli bir lig olduğunu da gördüm. " şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜLERİ F.BAHÇE VE G.SARAY'DIR

Türkiye'ye gelmeden önce ülkenin en güçlü takımları olarak Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bildiğini söyleyen Şilili oyuncu "Aslında burada gördüklerim beni fazlasıyla şaşırttı diyebilirim. Bunu olumlu anlamda söylüyorum. Fenerbahçe'ye gelmeden önce Türkiye Ligi hakkında bildiğim Türkiye'nin en güçlü takımlarının Fenerbahçe ve Galatasaray olduğudur. Türkiye Ligi insanların çok fazla bilgi sahip oldukları bir lig değildir. Daha çok İngiltere, İtalya, İspanya gibi ligler izleniyor Türkiye dışındaki ülkelerde ama buraya geldiğimde buradaki seviye buradaki futbol beni gerçekten şaşırttı. Fenerbahçe'ye geldiğimden beri her nokta buradaki rekabet ve aynı zamanda yaşayacağımız rekabetin hissiyatı da bizde uyanmaya başladı. Bu durumda beni son derece mutlu eden bir nokta oldu. Gerçekten Fenerbahçe'de çok rekabetçi bir ortam buldum bu hepimiz için güzel olacak." ifadelerini söyledi.