İslami Dayanışma Oyunları'nın 8. gününde sonuçlar

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılan müsabakalar sonunda madalyalar sahiplerini buldu.



Erkekler 4x400 metre takım finalinde Enis Ünsal, Batuhan Altıntaş, Sinan Ören ve Yavuz Can'ın yer aldığı Türkiye, 3.06.83'lük dereceyle altın madalyaya uzandı.



Erkekler 10 bin metre finalinde Kaan Kigen Özbilen, 27.41.99'luk derecesiyle gümüş madalya kazandı.



Para atletizm erkekler 400 metre finalinde ise Oğuz Akbulut, 50.73'lük derecesiyle bronz madalya elde etti.



Kadınlar 4x400 metre takım finalinde Mizgin Ay, Elif Gören, Büşra Yıldırım ve Meryem Akdağ'dan oluşan ekip, 3.41.29'luk dereceyle yarışı üçüncü sırada tamamlayarak Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.



İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm-para atletizm müsabakaları sona ererken, Türkiye toplamda 9 altın, 9 gümüş ve 5 bronz madalyanın sahibi oldu. Milliler, genel klasmanda topladığı 272 puanla atletizm-para atletizmde oyunların en başarılı ülkesi olarak dikkati çekti.