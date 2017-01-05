İsmail Kartal: Şenol Güneş şike olmadığını anlamıştır

Şenol Güneş'in şike sürecinde kendilerinin aleyhine konuştuğunu söyleyen İsmail Kartal, ''Şimdi gerçekleri kendisi de görmüştür'' diyerek tecrübeli teknik adama gönderme yaptı.

İşte Hürriyet'e konuşan Kartal'ın sözleri:

GERÇEKLERİ GÖRMÜŞTÜR

Bugünkü şampiyonluk tablosunu nasıl görüyorsunuz. Son şampiyon Şenol Güneş’i nasıl buluyorsunuz?

''Başarılı buluyorum. Dünya 3.’sü olmuş, geçen yıl şampiyon olmuş. Bu yıl da iyi gidiyor. Kişilik olarak da seviyorum. Şike sürecinde aleyhimize konuşmuştu ama şimdi artık gerçekleri görmüştür diye düşünüyorum.''