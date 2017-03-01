İsmail Köybaşı: Alkışlanan bir takım olmalıyız

İsmail Köybaşı, Fenerbahçe dergisine açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımdaki ilk sezonunu geçiren deneyimli sol bek, bu sezon tribünleri dolduramamalarına; aldıkları sonuçların neden olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"KÖTÜ MÜCADELE ETMEMELİYİZ"

İsmail, "Bu sene taraftarın az gelmesinde bizim de payımız var. Yensek de, yenilsek de alkışlanan bir takım olmalıyız. Biz bu mücadeleyi yüreğimizle ortaya koyarsak her taraftar bundan keyif alacak. Başarıdan ve tarih yazmaktan bahsediyorsak kötü mücadele etmemeliyiz. Burada her çalışanın emeği var." ifadelerini kullandı.

HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Fenerbahçe forması giydiği için heyecanlı olduğunu belirten 27 yaşındaki futbolcu, “Bu heyecanımı söndürmek istemiyorum ve bu şekilde sahada olmak istiyorum. Bu heyecanımı arkadaşlarıma da vermek istiyorum. Fenerbahçe’deki hedefim, heyecan katan ve mutluluk veren başarılı bir duruş gösteren bir İsmail olmak. Bu anlamda kendime güveniyorum ve yapabileceklerimin en iyisini yapmak istiyorum.” dedi.

Dick Advocaat'in Fenerbahçe'de uygulamaya çalıştığı oyun anlayışı hakkında da açıklamalarda bulunan İsmail Köybaşı, "Hocamız daha çok görev yerinde sabit kaldırtan ve yeri geldiğinde hücuma doğru zamanda destek verdirtmek isteyen biri. Ben de onları yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.