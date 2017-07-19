İsmail Köybaşı: Transferlere kefilim

İsmail Köybaşı, Fransız oyuncunun hem karakter, hem de futbolculuk anlamında mükemmel olduğunu söyledi, "Çok yetenekli. Topla o kadar iyi ki defansif anlamda da size fazla iş düşmüyor" dedi.

YAPTIĞIMIZ ANTRENMANLAR KOLAY DEĞİL

Bu sezon başını daha iyi geçirdiklerini söyleyen İsmail şöyle devam etti: "Antrenmanların ağırlığını herkes görmekte. Neredeyse 3 saate yakın antrenman yaptığımız oluyor. Bunlar hafif antrenmanlar değil. Bunların verimini alacağımızı düşünüyorum. Şimdi çok zorlanıyoruz, bunlar normal ama sezon içerisinde çok rahatlayacağız. Bunları birçok kez tecrübe ettik. Ben bir futbolcu için sezon başı kamplarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu antrenmanları yapmak lazım."

TRANSFERLERE KEFİLİM

Yeni transferleri değerlendiren İsmail, "Ben hepsinin karakterine kefilim. Futbolculuklarını zaten benim yorumlamaya haddim yok. Kendilerini ispatlamış insanlar. Ama bence karakterleri çok mükemmel insanlar. Bu anlamda onları kazandıranlara teşekkür ederim. Valbuena topla çok iyi. Defansif anlamda da çok fazla iş düşmüyor size. Kendisi çok yetenekli bir futbolcu. Onunla oynamak çok büyük bir avantaj" dedi.