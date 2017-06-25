İspanya basketbolda Avrupa şampiyonu

Karşılaşma yüksek tempoda başladı. Torrens'le etkili olan İspanya, ilk 5 dakikayı 11-10 önde geçti. Torrens'in dış şutlardan isabet bulmaya devam etmesiyle üstünlüğünü koruyan İspanya, ilk çeyreği 21-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren İspanyollar, rakibine özellikle boyalı alanda önemli bir üstünlük kurdu. İspanya, hücumda Xargay'ın da devreye girmesiyle 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 32-20. İspanya, soyunma odasına da 39-30'luk üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da istediği gibi hücum etmekte zorlandı. İspanya, içeriyi zorlayarak bulduğu basketlerle 27. dakikada farkı 16'ya yükseltti: 49-33. İspanya, final periyoduna 56-40 önde girdi.

Final periyodunun başında Lyttle'ın basketiyle farkı 18'e (60-42) çıkaran İspanya, rahat bir oyunla sahadan 71-55 galip ayrılarak 3. kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Fransa ise üst üste 3. kez final kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

İspanya: 71 Fransa: 55

Salon: Prag Arena

Hakemler: Januzs Calik (Polonya), Özlem Yalman (Türkiye), Michele Rossi (İtalya)

İspanya: Palau 2, Torrens 18, Xargay 8, Nicholls 5, Lyttle 19, Dominguez 4, Cruz 12, Gil 3, Rodriguez, Romero, Conde

Fransa: Dumerc 15, Skrela, Tchatchouang 10, Miyem 8, Ciak 4, Epoupa 5, Michel 2, Ayayi, Minte, Johannes 6, Chartereau 3, Amant 2

1. Periyot: 21-18

Devre: 39-30

3. Periyot: 56-40

Beş faulle oyundan çıkan: 38.06 Nicholls (İspanya)

İSPANYA 3. KEZ ŞAMPİYON

Çekya'nın ev sahipliğinde 36.'sı düzenlenen Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın finalinde, Fransa'yı 71-55 yenen İspanya, 3. kez altın madalyaya uzandı.

Çekya'nın başkenti Prag ile Hradec Kroleve'de 16 Haziran'da grup maçlarıyla başlayan şampiyonada mutlu sona İspanyollar ulaştı.

Finalde Fransa'yı 16 sayı farkla geçen İspanya, 1993 ve 2013'ten sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

FRANSA'YI FİNALDE YİNE YENDİLER

İspanya, elde ettiği 3 Avrupa şampiyonluğunu da Fransa karşısında kazandı.

İspanyollar, 1993'te İtalya'daki şampiyonada, 2013 yılında turnuvanın ev sahipliğini üstlenen Fransa'yı finalde yenerek Avrupa şampiyonu olmuştu. İspanya, 2017 yılında yine finalde karşılaştığı rakibini mağlup etti.

FRANSA YİNE FİNALDE KAYBETTİ

Fransa, Avrupa şampiyonluğunu üst üste 3. kez finalde kaybetti.

İspanya karşısında istediğini alamayan Fransa, 2013 ve 2015'ten sonra 2017 yılında da gümüş madalyada kaldı.

Tarihinde 7. kez final oynayan Fransa, sadece 2 kez bu şampiyonluğa ulaşabildi.

İSPANYA, KUPASINI TURGAY DEMİREL'DEN ALDI

İspanya, şampiyonluk kupasını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in elinden aldı.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen ödül töreninde ilk önce bronz madalyayı elde eden Belçika ile gümüş madalya alan Fransa sahaya çıkarak madalyalarını boyunlarına taktı.

Daha sonra İspanyol oyuncular saha ortasında kürsüye çıktı. İspanya'nın kaptanı Laia Palau, kupayı Turgay Demirel'den alarak büyük bir coşkuyla havaya kaldırdı.

TURNUVANIN MVP'Sİ TORRENS

İspanya'nın tecrübeli oyuncusu Alba Torrens, 36. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Final maçında 18 sayıyla oynayan Torrens, şampiyona boyunca gösterdiği etkili performans nedeniyle basın mensuplarının oylarıyla MVP seçilmeye lâyık görüldü.

Basın mensuplarının belirlediği şampiyonanın en iyi 5'i ise şöyle oluştu:

Evanthia Maltsi (Yunanistan), Cecilia Zandalasini (İtalya), Alba Torrens (İspanya), Emma Meesseman (Belçika), Endene Miyem (Fransa).

FİNALDE TÜRK HAKEM

Türk basketbol hakemi Özlem Yalman, İspanya ile Fransa arasında oynanan final maçında görev aldı.

Tecrübeli Türk hakem, Polonya'dan Janusz Calik ve İtalya'dan Michale Rossi'yla finalde düdük çaldı.

DÜNDEN BUGÜNE KAZANANLAR

Kadınlar Avrupa basketbol şampiyonalarında bugüne dek ilk üç sırayı alan ülkeler şöyle: