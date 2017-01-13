İspanya Kral Kupası'nda çeyrek final eşmeleri

Real Madrid'in dün akşam Sevilla berabere kalarak adını bir üst tura yazdırmasıyla İspanya Kral Kupası'nda son çeyrek finalist de belli olmuştu.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından düzenlenen kupanın çeyrek final kura çekimi gerçekleştirildi.

FAVORİLER EŞLEŞMEDİ

Favori takımlar Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid birbiriyle eşleşmedi. İlk maçına deplasmanda çıkacak Barcelona, Real Sociedad ile eşleşirken, Real Madrid ise Celta Vigo'yu konuk edecek.

EİBAR VE ALCORCON İÇİN BİR İLK

İlk defa çeyrek finale çıkan Eibar ise Atletico Madrid'in konuğu olacak. Tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen ikinci lig ekibi Alcorcon da ilk karşılaşmada Alaves'i ağırlayacak. Kupada ilk maçlar 18 Ocak, rövanşlar ise 25 Ocak'ta oynanacak.