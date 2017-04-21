İspanya'da gündem El Clasico

El Clasico öncesinde, La Liga'da bir maç eksiği ile lider durumda bulunan Real Madrid'in 75, ikinci sıradaki Barcelona'nın ise 72 puanı bulunuyor.

Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak 33. hafta mücadelesinde Real Madrid favori gösterilirken, Barcelona'nın şampiyonluk umudunu devam ettirebilmesi için deplasmanda kazanması gerekiyor.

MADRİD'E FAVORİ DENİLİYOR

Karşılaşmaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İspanyol spor yazarları, mücadeleden galip ayrılması halinde Real Madrid'in şampiyonluğu büyük oranda garantileyeceği görüşünde birleşiyor.

El Pais gazetesinden Eleonora Giovio ve Marca'dan Pablo Polo, evinde oynayacak Real Madrid'in maçın doğal favorisi olduğunu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a elenen Barcelona'nın aksine yarı finale kalan Madrid ekibinin yüksek moralle sahaya çıkacağını vurguladı.