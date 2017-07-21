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İspanya'da yeni sezonun fikstürü belli oldu

La Liga'da 2017-2018 sezonu fikstürü çekildi. İlk hafta maçları 19 Ağustos'ta başlayacak 38 haftalık maraton 20 Mayıs 2018'de sona erecek.

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Son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Emre Çolak'ın forma giydiği Deportivo La Coruna maçıyla lige "merhaba" diyecek.

Geçen sezon La Liga'yı ikinci sırada tamamlayan Arda Turanlı Barcelona ise Real Betis'i ağırlayacak. Milli futbolcu Enes Ünal'ın transfer olduğu Villarreal'in Levante'ye konuk olacağı ilk haftada, Cenk Gönen'in takımı Malaga da sahasında Eibar ile karşılaşacak.

 

EL CLASICO 17. HAFTADA

La Liga'da 2017-2018 sezonunun ilk El Clasico mücadelesinde Real Madrid ile Barcelona 17. haftada Santiago Bernabeu'da puan mücadelesine çıkacak.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 36. haftada Barcelona'daki Nou Camp Stadı'nda oynanacak.

İLK HAFTANIN PROGRAMI

Deportivo La Coruna - Real Madrid, Barcelona - Real Betis, Girona -Atletico Madrid, Levante - Villarreal, Malaga - Eibar, Sevilla - Espanyol, Valencia - Las Palmas, Celta Vigo - Real Sociedad, Leganes - Alaves, Athletic Bilbao - Getafe

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