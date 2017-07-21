İspanya'da yeni sezonun fikstürü belli oldu

Lukas Lima'nın en şık hareketleri ve golleri

İgor Tudor: Bu sene Galatasaray için mükemmel geçecek

1 Sinan Gümüş'e İtalya'dan teklif var Sampdoria, Galatasaraylı Sinan Gümüş için 4.5 milyon euroluk teklif yaptı.

2 Isla'nın sevgilisi televizyon programı sunacak Fenerbahçe, yeni transferi Isla'yı ikna etmek için sevgilisi Gala Caldirola'ya televizyon programı sunma sözü verdi.

3 F.Bahçe Ertuğrul'u 1 milyon euroya Boluspor'a sattı Valbuena ve Nabil Dirar'ı UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edebilmek için oyuncu satmak zorunda olan F.Bahçe ilginç bir yol izledi.

4 Galatasaray'da Lucescu sesleri Galatasaraylı taraftarlar, Tudor'un yerine bir süredir boşta olan Lucescu'nun takımın başına getirilmesini istiyor.

5 Fenerbahçe Perez'de ısrarcı Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Arsenal'in golcü futbolcusu Lucas Perez'in transfer edilmesini istedi.

6 Östersunds'un değeri bir Belhanda etmiyor Galatasaray'ın 44 bin nüfuslu Östersund kasabasının takımı olan Östersunds FC'ye elenmesi sarı-kırmızılı taraftarları çıldırttı.

7 Galatasaray-Östersunds maçı capsleri Galatasaray'ın İsveç Ligi 5'incisi Östersunds'a elenmesinin ardından sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.

8 Mehmet Demirkol: Sneijder olsa bir tane çakardı Futbol yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, Östersunds'a elenen Galatasaray'ın yanlış bölgelere takviye yaptığını belirtti.

9 Fikret Orman'dan Şenol Güneş'e Çin yanıtı Fikret Orman, Çin seyahatine karşı olan Şenol Güneş'e; "Ben para veriyorsam, ücret alanlar da bu kurala uyacak" dedi.