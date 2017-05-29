İspanyol basını Mathieu'yu Galatasaray'a yazdı

İspanyol Sport Gazetesi, Galatasaray'ın Barcelona'da forma giyen Fransız stoper Jeremy Mathieu ile ilgilendiğini iddia etti.

SOL BEK VE STOPER OYNUYOR

Sport'un internet sitesinde yer alan habere göre Barcelona ile kalan 1 yıllık sözleşmesini feshetmek üzere olan Mathieu’ye İngiltere'den ve Fransa'dan da ilgi olduğu fakat Galatasaray'ın 33 yaşındaki oyuncuya çok güçlü bir teklif yaptığı öne sürüldü.

2014 yılında Barcelona'ya transfer olan ve bu sezon 16 maça çıkan Fransız oyuncu, 1 gol atabildi ve sakatlık sebebiyle 27 maçın kadrosuna giremedi. Mathieu, defansın ortasında ve sol bekte forma giyiyor