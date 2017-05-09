İspanyol basınına göre Arda'nın yerine 3 aday var

İspanyol spor basını, milli oyuncu Arda Turan'ın 4'ü Atletico Madrid ve 2'si Barcelona'da olmak üzere 6 sezondur forma giydiği İspanya Birinci Futbol Ligi'ne (La Liga) yaz transfer döneminde veda edeceği yönündeki iddialarını yoğunlaştırdı.

YERİNE 3 ADAY VAR

Barcelona Kulübünü yakından takip eden El Mundo Deportivo gazetesi, Arda Turan'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasının büyük olasılık olduğunu savunup, Türk futbolcunun yerine düşünülen oyuncularla ilgili iddiasını manşetine çıkardı. "Arda'nın yedek parçaları" başlığı altında verilen haberde, "Barcelona, Türk futbolcuyu en az 25 milyon euroya satmak istiyor. Barça, Arda'nın yerine kaliteli ve çok nitelikli bir orta saha oyuncusu arıyor. İlk adaylar, Paris Saint-Germain'den Angel Di Maria, Borussia Dortmund'dan Reus ve Sevilla'dan Vitolo." ifadeleri kullanıldı.





Arda Turan'ın Barcelona'da geçirdiği iki sezonda "büyük beklentileri karşılayamadığını" öne süren Katalan spor gazetesi, "Arda'dan Iniesta ve Neymar kalitesinde bir futbol bekleniyordu ama bunu karşılayamadı. Önemli maçlarda belirleyici olamadı. Ayrıca onun en büyük destekçisi teknik direktör Luis Enrique de sezon sonunda gidiyor. Arda, önemli transfer teklifleri aldı ve kulüp onu satmak istiyor." diye yazdı.

ÇİNLİLERİN SATIN ALDIĞI İNTER DE İSTİYOR

Milli futbolcunun Çin'den gelen sezon başına net 18 milyon euroluk teklifi reddettiğini savunan El Mundo Deportivo, "Çin kulüplerinden gelen teklifler geçerliliğini koruyor. Ayrıca Arda'nın menajeri, Arsenal ve Inter kulüpleriyle de görüşmeler yapıyor.'' dedi.

Çinliler tarafından satın alınan İnter'in Arda'yı transfer etmeyi çok istediği öğrenildi.

(Arda'nın menajeri Ahmet Bulut İnterli yöneticilerle görüşürken)



Bu arada Marca gazetesi de mevcut durumda Haziran 2020'ye kadar Barcelona Kulübü ile sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Arda Turan'ı yaz transfer döneminde takımdan ayrılabilecek futbolcuların başında gösterdi.

Marca, Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'un transfer iddialarını yalanlamasına rağmen Barcelona Kulübünün Türk futbolcuyu satmak istediğini ileri sürdü.