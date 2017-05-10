İspanyol basınından Cüneyt Çakır'a övgü

Marca gazetesinde Rafa Guerrero imzasıyla yayımlanan yazıda "Calderon'daki Avrupa derbisi için Cüneyt Çakır'dan daha iyi bir hakem olamazdı. Çakır, bu maç için tam bir garanti." denildi.

"BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI DİZ ÇÖKMÜYOR"

"Çakır, büyük takımlara karşı diz çökmüyor, büyük bir kişilik" diye yazan İspanyol gazetesi, "Maçlardaki büyük ortamlar onu etkilemiyor. Kimseye dışarıdan müdahale izni vermiyor. Futbolcular, ona karşı protestolarında dikkatli ve sinirlerine hakim olmalılar. Çünkü disiplin gerektiren durumlarda kartını göstermekte bileği titremiyor. Ayrıca büyük maçların temposuna çok rahat ayak uyduracak şekilde yüksek bir fizik gücüne sahip." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çakır'ın kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in 6 maçını yönettiği ve İspanyol takımının bu maçlarda hiç yenilgi almadığı (4 galibiyet, 2 beraberlik) hatırlatıldı. Ayrıca Türk hakem şimdiye kadar Atletico Madrid'in tek maçını yönetirken, geçtiğimiz sezon oynanan bu karşılaşmada Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 yenilmişti.