İspanyol ekibi Oğuzhan için A1 raporu verdi

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın Oğuzhan Özyakup'u istediği iddia edildi.

İspanyollara göre Oğuzhan Özyakup, "Sihirbaz" olarak tanımlanan Sevilla'nın Sportif Direktörü Monchi'nin yeni keşfi.

A1 RAPORU VERİLDİ

AS gazetesi bu konuyla ilgili örnek vererek, kulübün teknik analisti Jesus Oliveira'nın 24 yaşındaki milli futbolcuyu defalarca izlettiği ve Olivera'nın da Oğuzhan Özyakup'la ilgili olarak mutlaka transfer edilmesi gereken oyuncu nitelendirmesini içeren A1 raporu verdiğini belirtti.

3 KULÜP DIŞINDA OLMAZ

Konuyla ilgili konuşan Oğuzhan, ''İlk hedefim Beşiktaş’ta şampiyonluklar yaşamak. İkincisi de dünyanın en önemli kulüplerinden birinde oynamak. Avrupa’dan teklifler aldım ama uygun şartlar oluşmadı. Hedeflediğim üç kulüpten teklif gelene kadar hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum.'' dedi.

Yıldız futbolcunun sözleşmesi 2018'de sona eriyor...

