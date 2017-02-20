İspanyol medyasına göre Arda Chelsea'yle anlaştı

Dünya devi Barcelona'da kariyerini sürdüren Arda Turan ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Milli futbolcunun İngiltere'de ev aldığı ve kariyerini Premier Lig'de sürdürmek istediği öne sürüldü.

LONDRA'DAN EV ALDI

ESPN İspanya'nın haberine göre; Barcelona'nın teknik patronu Luis Enrique'nin kendisine şans vermediğini düşünen ve bu durumdan şikayetçi olduğu öne sürülen milli futbolcunun Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'e yakın bir yerden ev sahibi olduğu iddia edildi.

DİEGO COSTA'DAN FİKİR ALDI

Atletico Madrid'den eski takım arkadaşı Diego Costa'nın da Chelsea'deki hocası Antonio Conte'ye bu konuda fikir verdiği öne sürüldü.