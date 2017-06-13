İspanyol medyasında Arda Turan iddiası

Milli Takım'dan emekli olduğunu açıklayan Arda Turan'la ilgili, Katalan basınında çıkan haber gündeme oturdu.

"ARDA KUMARDA SERVET KAYBETTİ"

Katalan radyosu Alacarta, Barcelona'lı futbolcunun sezon bitmeden önce gittiği kumarhanede servet kaybettiğini duyurdu. Radyo, haberde Arda'nın kaybettiği miktarın büyüklüğüne dikkat çekerek 30 yaşındaki oyuncunun finansal açıdan krize girdiğini belirtti.

DAHA ÖNCE DE "KUMAR OYNUYOR" HABERLERİ ÇIKMIŞTI

Arda Turan hakkında daha önce "Poker bağımlısı" olduğu yönünde haberler çıkmış, menajeri Ahmet Bulut ise "Bu haber tamamen yalandan ibaret" demişti.