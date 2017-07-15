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Issiar Dia ve Dening Malatyaspor'la imzaladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Issiar Dia ve Emanuel Dening ile resmi sözleşme imzaladı.

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Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor iki futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı.

 

2 İMZA BİRDEN

Sarı siyahlılar, bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'de oynayan Nancy'li Issiar Dia ve Arjantin Süper Lig ekiplerinden San Martin'in golcüsü Emanuel Dening'e imza töreni düzenledi.

Issiar Dia kendisini 2 yıllığına sarı siyahlı renklere bağlarken, Arjantinli golcü Dening ise 1 yıllığına Yeni Malatyaspor'a katıldı. 29 yaşında ve 1.76 boyundaki forvet bu sezon Arjantin'de 25 maçta 5 gol 6 asistlik bir performans sergiledi. Nancy ile geçtiğimiz sezon 34 maça çıkan Dia, takımına 8 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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