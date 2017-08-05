İstanbulspor Kasımpaşa'ya misafir olacak

İstanbulspor Kulübünden yapılan açıklamada, "2017-2018 futbol sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek takımımız, Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki zemin çalışması bitene kadar, 6 iç saha maçını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacaktır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun, Kasımpaşa Kulübü Başkanı Turgay Ciner'i ziyaret ettiği ve altı iç saha maçını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynama talebini ilettiği belirtildi. Ciner'in de bu talebe olumlu yanıt verdiği duyuruldu.