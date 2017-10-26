İstatistiklere göre Jahovic Avrupa'nın zirvesinde

Süper Lig'de 9 haftada attığı golle 11 golle krallık yarışında zirveye oturan Makedon golcü, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Göztepe'nin TFF Birinci Lig'den Süper Lig'e çıkmasında attığı gollerle büyük katkı yapan Jahovic, Süper Lig'de de gollerine devam ediyor. Makedon forvet oynadığı son 7 lig maçının hepsinde gol atmayı başardı.





YÜZDE 55'LİK KATKI

Göztepe'nin ligde attığı 20 golün 11'nde imzası bulanan Jahovic, takımının attığı golün yüzde 55'ini tek başına kaydetmiş oldu.



Jahovic, bu değerlendirmeye göre, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'nın en üst futbol liglerinde, çift haneli skor üreten takımlarda top koşturan futbolcular arasında zirveye yerleşti.

Makedon golcü, Inter'i zirveye taşıyan Mauro Icardi ile yüzde 55'lik oranla zirveyi paylaştı.



Lazio'nun forvet oyuncusu Immobile, 24 defa ağları sarsan takımına, 13 gollük katkıda bulundu. Lazio'nun ligde zirve mücadelesi vermesinde başrol oynayan 27 yaşındaki futbolcu, kulübünde gollerin yüzde 54,2'sini atarak Jahovic ve Icardi'yi izledi.



Jahovic ayrıca dünyanın üst düzey forvetleri arasındaki Falcao, Dzeko, Messi ve Harry Kane'i de geride bıraktı.





Ligue 1'de 13 kez fileleri havalandıran Monaco'dan Falcao ve Bundesliga'da 5 gol atan Hannover'den Martin Harnik, yüzde 50 ile 5. sırayı paylaştı. Dzeko, Roma'nın gollerinin yüzde 46,7'sini attı. Barcelona'da 11 gole ulaşan Messi, yüzde 42,3 oranla 9'uncu, attığı 8 gol Tottenham'ın toplam üretiminin yüzde 42,1'ine karşılık gelen Kane ise 10. sırada kaldı.



Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de attığı gollerin, takımının gol sayısına oranı en yüksek 10 futbolcu şöyle sıralandı:

