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İşte Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi Fransız temsilcisi Lyon oldu.

İşte Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi Lyon oldu.

İLK MAÇ FRANSA'DA

Temsilcimiz Beşiktaş, Fransız temsilcisi Lyon ile ilk maçı 13 Nisan'da Fransa'da, rövanş maçını ise 20 Nisan'da İstanbul'da oynayacak.


HÜCUMDA ETKİLİLER

Hücum bölgesinde Lacazette ve Nabil Fekir gibi önemli oyunculara sahip O.Lyon, Avrupa Ligi son 16 turunda İtalya temsilcisi Roma'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Fransa Ligi'nde ise 4. sırada yer alan O.Lyon bu sezon 29 haftada 59 kez rakip fileleri havalandırdı.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

Anderlecht - Manchester United
Celta Vigo - Genk
Ajax - Schalke
Lyon - Beşiktaş

İşte Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi - İZLE

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