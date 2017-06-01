İşte Avrupa Ligi'ne katılacak takımlarımız

Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Konyaspor, statü gereği 2017-18 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

Geçtiğimiz sezon da Kupa 2'de boy gösteren yeşil-beyazlı ekip, kura çekimine ise 4. torbadan katılacak.

Süper Lig'de üçüncülüğün önemi daha da arttı. 3.'lük adına Fenerbahçe ve Galatasaray mücadele verirken 34. hafta sonunda rakibine geçilen taraf sezonu yaklaşık 20 gün önce açacak.

FENERBAHÇE İÇİN İHTİMALLER

Fenerbahçe 3. olursa; Son haftaya 3. sırada giren Fenerbahçe, ligi bu sırada tamamlaması halinde Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak, gruplara kalmak için 2 tur geçmesi gereken sarı-lacivertli ekip seri başı olacak.

Fenerbahçe 4. olursa; Fenerbahçe ligi 4. sırada bitirirse Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak, gruplara kalmak için 3 tur geçmesi gerekecek ve yine seri başı olacak.

Fenerbahçe her iki ihtimalde de gruplara kalması halinde kura çekimine 1. torbadan katılacak.

GALATASARAY İÇİN İHTİMALLER

Galatasaray 4. olursa; Son haftaya ezeli rakibi Fenerbahçe ile aynı puanda ve 4. sırada giren Galatasaray, ligi bu sırada tamamlaması halinde Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak ve gruplara kalmak için 3 tur geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılı ekip seri başı olacak.

Galatasaray 3. olursa; Galatasaray, ligi 3. sırada tamamlaması halinde Kupa 2'ye 3. ön eleme turundan katılacak, gruplara kalmak için 2 tur geçmek zorunda olan Cimbom, yine seri başı olacak.

Galatasaray her iki durumda da gruplara kalması halinde kura çekimine 1. torbadan katılacak.

BAŞAKŞEHİR'DE DEVLER LİGİ HEYECANI

Türkiye Kupası'nı Atiker Konyaspor'a kaptıran Başakşehir, şampiyon Beşiktaş'ın ardından sezonu ikinci sırada tamamlayacak ve Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayacak.

Başakşehir, elenmesi halinde yoluna Avrupa Ligi 4. ön eleme turundan devam edecek ve seri başı olamayacak.

ANTALYASPOR'UN UMUDU KALMADI

Konyaspor ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanırken lig beşinciliğini garantileyen Antalyaspor'un Avrupa kupalarına katılma şansı kalmadı.