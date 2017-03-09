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İşte Barcelona'nın efsane geri dönüşü - İZLE

4-0'ın rövanşında sahasında ağırladığı PSG'yi 6-1 yenerek tarihi bir zafere imza atan Barcelona, Devler Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

İşte Barcelona'nın efsane geri dönüşü - İZLE
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İspanyol devi Barcelona, Devler Ligi'nde destan yazdı...

Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda PSG'ye 4-0 yenilmiş ve tüm otoriteleri şaşırtmıştı.

MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Fransızları dün gece Nou Camp'ta ağırlayan Barça, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Maça hızlı başlayan Barcelona'nın ilk 3 golünü, Suarez, Kurzawa (KK), Messi (P) kaydederken, Cavani'nin PSG adına attığı gol ise İspanyolların umutlarını tüketti. (3-1)


Ancak taraftarların desteğiyle yeniden ateşlenen Barça, Neymar'ın penaltıdan attığı golle skoru 4-1'e getirmeyi başardı.

7 DAKİKADA 3 GOL

87. dakikadan sonra ise tarihi bir geri dönüş yaşandı. Neymar'in frikikten attığı nefis gol sonrası durumu 5-1'e getiren Barcelona'ya tur için gereken son gol ise 90+5'te Roberto'dan geldi.


Gelen son dakika golü sonrası Nou Camp adeta yıkılırken, Fransızlarda büyük bir hüzün vardı.



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