İşte Beşiktaş'ın Aboubakar planı

Sezon başında 2,5 milyon euro karşılığında 1 yıllığına Beşiktaş'a kiraladığı Vincent Aboubakar'ı ara transferde geri isteyen ancak siyah-beyazlı yönetimden olumsuz yanıt alan Porto Kulübü'nün gergin bir bekleyiş içinde olduğu belirlendi.

SATIN ALMA OPSİYONU 10 MİLYON EURO

Porto'ya sezon sonunda 10 milyon euro ödemesi halinde Kamerunlu golcünün bonservisini satın alma opsiyonu bulunan Beşiktaş'ın, Aboubakar'la ilgili geniş bir araştırma yaptığı öğrenildi.

Başkan Fikret Orman, Porto'nun devre arasında yaptığı teklifi, "Afrika Uluslar Kupası'na gitse bile bu dönemde Aboubakar'ı geri vermem. Çünkü cazip teklifler olduğunu öğrendim" diyerek geri çevirmişti.

BEŞİKTAŞ'IN PLANI ALIP SATMAK

Başkan Orman'ın devre arasında yüksek miktarda kiralama bedeli istediği ve bu nedenle Porto'nun hedefine ulaşamadığı aktarıldı. Portekiz ekibinin şimdi ise Beşiktaş'ın 10 milyon euroluk satın alma hakkından vazgeçmesini beklediği öğrenildi.

Ancak siyah-beyazlıların, Aboubakar'ın bazı Çin kulüplerinin radarında olduğunu öğrendiği ve bu nedenle bonservisini aldıktan sonra 25 yaşındaki oyuncuyu cazip bir bedel karşılığında satmayı planladığı iddia edildi.