İşte Beşiktaş'ın UEFA'daki muhtemel rakipleri

Deplasmanda 3-1 yendiği Hapoel Beer Sheva'yı Arena'da da 2-1'le geçen ve adını son 16'ya yazdıran Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri netleşti.

EN GÜÇLÜSÜ M.UNİTED

Siyah-beyazlıları son 16 turunda birbirinden güçlü rakipler bekliyor. Hiç şüphesiz turnuvanın favorisi İbrahimovic'li Manchester United.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu tur ile birlikte seri başı uygulaması da kalktığı için, tüm takımların birbirleriyle eşleşme ihtimalleri bulunuyor.

Temsilcimizin rakibi bugün saat 15:00'da yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Olympiakos

Ajax

APOEL

Roma

Anderlecht

Manchester United

Krasnodar

Schalke04

Kopenhag

B. Monchengladbach

Genk

Lyon

Celta Vigo

Rostov

Gent



