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İşte Beşiktaş'ın UEFA'daki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva'yı eleyen temsilcimiz Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibi bugün belli olacak.

İşte Beşiktaş'ın UEFA'daki muhtemel rakipleri
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Deplasmanda 3-1 yendiği Hapoel Beer Sheva'yı Arena'da da 2-1'le geçen ve adını son 16'ya yazdıran Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri netleşti.

EN GÜÇLÜSÜ M.UNİTED

Siyah-beyazlıları son 16 turunda birbirinden güçlü rakipler bekliyor. Hiç şüphesiz turnuvanın favorisi İbrahimovic'li Manchester United.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu tur ile birlikte seri başı uygulaması da kalktığı için, tüm takımların birbirleriyle eşleşme ihtimalleri bulunuyor.

Temsilcimizin rakibi bugün saat 15:00'da yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Olympiakos
Ajax
APOEL
Roma
Anderlecht
Manchester United
Krasnodar
Schalke04
Kopenhag
B. Monchengladbach
Genk
Lyon
Celta Vigo
Rostov
Gent


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