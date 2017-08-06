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İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

Trabzonspor, Burak Yılmaz transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna açıkladı.

İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti
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Trabzonspor, yeni transferi Burak Yılmaz'ın maliyetini açıkladı.

SÖZLEŞME FESİH BEDELİ 3,5 MİLYON EURO

Bordo-mavili ekip Burak Yılmaz'ın sözleşme fesih bedeli için Çin Süper Ligi ekibi Beijing Sinobo Guoan'a 3,5 milyon euro ödeyecek. Trabzonspor, milli oyuncu Burak Yılmaz ile de 3 yıllık sözleşme imzalarken, yıllık sabit ücret olarak 3 milyon 550 bin euro ödeme yapacak.

Trabzonspor Burak Yılmaz'ı tanıttı - İZLE

İşte Trabzonspor'un Burak Yılmaz için Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamalar;

''Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz' ın kulübümüze kesin transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Beijing Sinobo Guoan F.C.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 3.500.000.-EUR ödenecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla''

''Profesyonel futbolcumuz Burak Yılmaz ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncumuza; her bir sezon için 3.550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla''

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