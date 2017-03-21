İşte Fenerbahçe'yi lig sonuna kadar çalıştıracak hoca

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ın sezon sounda takımdan ayrılacağını açıklamasının yanında teknik direktörlük kariyerini de sonlandıracağını açıklaması yönetimi kara kara düşündürüyor.

ŞENOL ÇORLU'YU GETİRELİM

Şu anda takım çalışırken kendisi Hollanda'da olan ve 1 hafta izinli olan Advocaaat'ın yerine altyapı sorumlusu Şenol Çorlu'nun lig sonuna kadar takımın başına getirilmesini yönetimin masaya yatıracağı bildirildi.

Başkan Aziz Yıldırım'ın oyuncuların motivasyonun düşmemesi için takımı Çorlu'ya emanet etmesi bekleniyor...

SENEYE KOCAMAN

Sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezon ise takımı şu anda Konyaspor'u çalıştıran eski teknik direktör Aykut Kocaman'a emanet edecek.