İşte Gomis'in bonservisi ve alacağı maaş

Sarı-kırmızılı kulüp, Bafetibi Gomis'i resmen KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, Fransız golcüye verilen maaş ve İngiliz kulübüne ödenecek bonservis bedeli de duyuruldu.

İşte yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Bafetibi Gomis ve kulübü Swansea City AFC (Swansea) ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

BONSERVİSİ 2 MİLYON 500 BİN EURO

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 2.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

3 MİLYON 350 BİN EURO ALACAK

2017-2018 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2018-2019 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

Bafetimbi Gomis imzayı attı - İZLE

İMZA PARASI DA VERİLDİ

Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya ayrıca imza parası olarak net 2.500.000 EUR ve şampiyonluk halinde prim olarak net 200.000 USD ödenecektir.

Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödeyecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.