İşte Galatasaray'ı satın almak siteyen Çinli

Galatasaray'a talip olan Çinli iş adamının, 3.2 milyar dolarlık servetiyle ülkenin en zengin 43'üncü ismi Zhu Xingliang olduğu ortaya çıktı.

DURSUN ÖZBEK RESMEN AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray'ın el değiştireceği ile ilgili iddialar birbirini izlerken Başkan Dursun Özbek'in yaptığı, "Resmi olarak kulübe ulaşmış yazılı bir teklif yok ama gayri resmi olarak bazı girişimler var." sözleri bu iddiaları kuvvetlendirdi

Galatasaray camiasında konuşulan "Milyar dolarlık serveti olan Çinli bir inşaat zengini, Galatasaray'ı almak istiyor." dedikodularında adı geçen kişinin 3.2 milyar dolarlık servetiyle Çin'in en zengin 43'üncü işadamı Zhu Xingliang olduğu ortaya çıktı.

TÜZÜK GEREĞİ TÜMÜNÜ ALAMAZ

Xingliang'ın 500 milyon dolarlık teklifle 147.3 milyon dolar piyasa değeri olan Sportif AŞ'nin tümüne sahip olmak istediği ancak tüzük gereği bunun mümkün olmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili konuşan eski başkan Mehmet Cansun, "Kanuni olarak zaten Galatasaray Kulübü’nün Sportif A. Ş. hisselerini satamazsın. Bu konu bir kere yoruma açık değil. Türkiye’de kulüp olarak ilk kurulan şirket Galatasaray Sportif A. Ş. şirketiydi. Ve Sportif A. Ş. tüzüğünün 1. maddesinde, “Galatasaray Derneği’nin hisse oranı yüzde 51 altına düşemez” yazıyor. Kısa ve net, istesen de satamazsın. Bu arzuya bağlı bir durum değil. 500 milyon dolar değil de, 1 milyar dolar verseler de ne olur. Sonuçta ortada yasa var." dedi.