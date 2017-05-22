İşte Oğuzhan Özyakup'un serbest kalma bedeli

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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulüple 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2011 yılında Arsenal'den 500 bin euroya transfer edilen ve oynadığı futbolla Avrupa'nın dev kulüplerinin yeniden dikkatini çeken Özyakup'u isteyen kulüpler ve yıldız futbolcunun serbest kalma bedeli ortaya çıktı.

SERBEST KALMA BEDELİ 11 MİLYON EURO

Kralspor'un edindiği bilgiye göre; Chelsea, Arsenal, Roma ve Atletico Madrid'in istediği Özyakup'un serbest kalma bedeli 11 milyon euro.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 11 milyon euroyu vermeleri halinde yıldız futbolcuyu satıp transfer için gelir elde etmeyi planlıyor.