İşte Oğuzhan'ın serbest kalma bedeli

Beşiktaş’ın 24 yaşındaki yıldızı Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulübe geldiğinden bu yana değerini her sezon daha fazlalaşarak katladı.

Oğuzhan Özyakup, 2010 yılında 17 yaşında Arsenal’de forma giyerken piyasa değeri sadece 175 bin euro’ydu.. Genç oyuncu Temmuz 2012’de Beşiktaş’ın feda sezonunun başlangıcında kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza attı.

2013’te değerini 2.5 milyon euro, 2014’te 4.5 milyon euro, 2015’te 6 milyon 750 bin euro, 2016’da 9.5 milyon euro’ya yükselten Oğuzhan; şu an için 14 milyon euro’luk değeri ile Süper Lig’in en pahalı oyuncusu konumunda.

SERBEST KALMA BEDELİ 35 MİLYON EURO

Siyah-beyazlı yönetimin sözleşmesini uzatma konusunda ikna ettiği Oğuzhan’a 2 milyon euro’dan başlamak üzere 4 yıllık yeni sözleşme teklif edildi.

Her yıl maaşı artacak olan Oğuzhan, 2020- 2021 sezonunda 2.4 milyon euro’ya oynayacak. Oğuzhan’ın sözleşmesinde yer alacak en önemli madde ise 35 milyon euro’luk serbest kalma bedeli olacak.

Oğuzhan, sözleşmesini bu maddenin eklenilmesini kabul ederse ve herhangi bir kulübe satılacak olursa değerini tam 70’e katlamış olacak.