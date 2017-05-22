İşte Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakiplerimiz

Spor Toto Süper Lig ikincisi, Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleye üçüncü ön elemeden girecek. Avrupa'da liglerde sona iyice yaklaşılırken muhtemel rakipler de büyük ölçüde belli olmaya başladı

RAKİPLERİMİZ BELLİ OLUYOR

Avrupa'da liglerde yavaş yavaş sona gelinirken önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek takımlar da yavaş yavaş belli oluyor. Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne gidecek iki takım kesinleşti: Beşiktaş ve Medipol Başakşehir... Şampiyonumuz doğrudan gruplara kalacak, lig ikincisi üçüncü ön eleme turundan başlayacak.

Ligde şampiyonluk yarışında son iki haftaya büyük avantajla giren Beşiktaş mutlu sona ulaşırsa Başakşehir üçüncü ön elemede seribaşı olamayacak Beşiktaş ikinci olursa üçüncü ön elemeye seribaşı statüsünde girecek.

Başakşehir, ön elemeye giderse muhtemel rakipleri Dinamo Kiev, Ajax (Avrupa Ligi'ni kazanamazsa), CSKA Moskova ve Club Brugge olacak. Olası rakipler arasına Steaua Bükreş veya Çek Ligi ikincisi (Slavya Prag veya Vitoria Plzen) eklenecek.

Beşiktaş ön elemeye giderse seribaşı olacağından muhtemel rakipleri Young Boys, Nice, Yunanistan ikincisi (PAOK, Panionios, AEK ve Panathinaikos'un oynadığı play-off turu birincisi) ve Steaua olacak. Listeye Club Brugge veya Çek Ligi ikincisi (Slavya Prag veya Vitoria Plzen) eklenecek.

Beşiktaş da, Başakşehir de ön elemelerde seribaşları çok sayıda sürpriz yaşamazsa grupların kura çekiminde dördüncü torbada görünüyor.

Bu torbada Feyenoord ve RB Leipzig (UEFA, Salzburg ile RB Leipzig arasında sahiplik konusunda karar verecek) dışında ikinci ön elemeden başlayacak olan Celtic, Salzburg, Kopenhag görünüyor. Temsilcilerimiz, bu takımlarla eşleşemeyecek.

İLK İKİ TORBA NETLEŞİYOR

Yeni statüye göre lig şampiyonlarının girdiği ilk torba ve en yüksek puanlı takımların yer aldığı ikinci torba da büyük ölçüde ortaya çıkmış durumda:

1.TORBA: Real madrid, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Benfica, Monaco, Spartak Moskova, Shakhtar Donetsk

2.TORBA: Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Manchester City, Porto...

Ayrıca play-off'u geçerse Sevilla, Avrupa Ligi'ni alırsa Manchester United veya play-off'u geçerse Napoli Tottenham, Basel ve Anderlecht ise üçüncü torbada yer alacak.