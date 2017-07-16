İşte Sneijder'in kovulma nedeni

Galatasaray’da, Hollandalı yıldız Wesley Sniejder’ın ayrılığı tartışılmaya devam ederken, olayın perde arkası net biçimde ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre; Igor Tudor, birçok ortamda Sneijder’ın neden gitmesi gerektiğini anlatıyordu.

İşte o gerekçeler:

HER ŞEYİ KENDİSİ DİZAYN ETMEK İSTİYORDU

Hollandalı yıldızın saha dışındaki tavırlarından rahatsız olan Tudor, “Sneijder’in yeteneklerine, karakterine ve kariyerine saygım var. Ancak benim aldığım bu kararın gerekçeleri saha içiyle değil, daha çok saha dışıyla alakalı. Sneijder, saha dışında tüm sistemi, kendi isteği ve koşullarına göre ayarlamaya, dizayn etmeye çalışıyor. Böyle bir şey kesinlikle olamaz ve kabul edilemez. Galatasaray gibi büyük bir kulüp de buna müsaade etmez. Sneijder, takım içindeki disipline büyük zarar veriyor. Biz bu mantaliteyle bir düzen kuramayız. Kendisi hep bir başkaldırı halinde.'' ifadelerini kullandı.

SNEİJDER TUDOR'UN ÇALIŞMA SİSTEMİNİ BEĞENMEDİ

Hırvat teknik adamın ortaya koyduğu gerekçelere karşın Sneijder’ın da kendi ayrılık sebepleri vardı. Hollandalı yıldız, Igor Tudor ile çalışmak istemiyordu. Çünkü Tudor’un antrenmanlardaki ağır çalışma temposundan son derece rahatsızdı. Bu nedenle daha ilk günden Hırvat teknik adamla yıldızı hiç barışmadı.

Galatasaray yönetiminin Tudor ile devam etme eğilimini gören Sneijder da artık Galatasaray’dan ayrılmayı kafasına koydu. Nitekim 29 Mayıs’ta Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçtan sonra sarı kırmızılı yönetime ayrılabileceğini bildirdi ve menajeri Guido Albers ile görüşmelere başlanmasını talep etti.

İSTEDİĞİ TEKLİFİ ALAMAYINCA PARASINI İSTEDİ

Mayıs ayındaki uzlaşmaya göre G.Saray, Sneijder’a alacaklarını ödeyip bonservisi verecekti. Sneijder da 2017-18 sezonunda alacağı 4.5 milyon Euro’dan vazgeçecekti. Ama Hollandalı, ABD ve İtalya’dan istediği teklifler alamayınca, 4.5 milyonu da istedi. Yönetim de daha önce kesilen 2.7 milyon Euro para cezası kozunu sürdü.

10 günlük satrançta yönetim, “Ya Florya’da çalışıp, 1 yılını tamamlarsın ya da 2 milyon Euro’ya yakın alacaklarını ve menajerinin ödemelerini yapar, bonservisini veririz” dedi.

Sneijder ise, “Kalıyorum” diyerek ve sosyal medyadan taraftar desteğiyle de yönetimi sıkıştırmayı planladı. Yönetim ise “Karar senin” diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Sneijder şartları kabul edip ayrıldı.