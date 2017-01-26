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İşte Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

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İşte Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri

Türkiye Kupası'nda son 16 tur eşleşmeleri netleşti. Grup maçlarının ardından Başakşehir ile Galatasaray, Beşiktaş ile de Fenerbahçe rakip olmuştu.

Trabzonspor ise grup aşamasında Türkiye Kupası'na veda etmişti.

MAÇLAR 4-5 ŞUBAT'TA

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları 4-5 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Akhisar Belediye - Gümüşhanespor
Atiker Konyaspor - Ümraniyespor
Başakşehir - Galatasaray
Beşiktaş - Fenerbahçe
Kasımpaşa - Osmanlıspor
Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor
Tuzlaspor - Sivasspor
Gençlerbirliği - Kayserispor

Türkiye Kupası'nda son 16'ya çıkan takımlar gruplardan geldi ve 1 ile 2. sıradaki takımlar çapraz olarak eşleşti.

Maçlar tek eleme usulüne göre grup birincilerinin sahalarında oynanacak. Kazanan 8 takım Çeyrek Final'e yükselecek.


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