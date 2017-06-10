İsveç son dakika golüyle Fransa'yı yıktı - İZLE

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İsveç ile Fransa karşılaştı.
Mücadelenin sonucunu Fransa kalesini koruyan Hugo Lloris'in hatası belirledi.
SON DAKİKADA ORTA SAHADAN
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde büyük sürpriz yaşandı. İsveç kendi sahasında 90+3'te orta sahadan attığı golle dünya devi Fransa'yı 2-1'lik skorla devirdi.
Fransa Giroud'un mükemmel vuruşuyla öne geçerken, ev sahibi ekip Jimmy Durmaz'la bu gole cevap verdi: 1-1. 90+3'te sahne alan Toivonen kaleci Lloris'in inanılmaz hatasında orta sahadan yaptığı akıl dolu vuruşla İsveç'e sürpriz galibiyeti getirdi.