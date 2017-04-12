İtalya basınından Dybala'ya Marslı benzetmesi

İtalyan spor kamuoyunun önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, attığı 2 golle galibiyette büyük rol oynayan Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'yı, “Muazzam bir mücevher” diye manşetine taşıdı.

EFSANEVİ GECE

Torino ekibinin galibiyeti için "Masalsı Juve'den Barça'ya ders" yorumunu yapan gazete, Dybala'nın 15 dakikada fileleri 2 kez havalandırarak büyüye imza attığını, Giorgio Chiellini'nin ise attığı golle zaferi taçlandırdığını yazdı.

La Gazzetta dello Sport, Juventus'un 3-0'lık net galibiyeti için "Efsanevi gece" tanımlamasını yaptı ve Torino ekibinin bu performansı sürdürmesi halinde tarih yazabileceğini belirtti. Gazete, Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique'nin rövanşın zor olacağına, yine de 4 gol atabileceklerine dair ifadesine de yer verdi.

MARSLI DYBALA

Corriere dello Sport da maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Dybala için "Yeni Messi" manşetini attı ve İtalyan ekibinin tarihi zaferini Arjantinli oyuncu üzerinden duyurdu. Siyah-beyazlı takımın büyük oynadığını ve yarı finali ipotek altına aldığını dile getiren gazete, Messi, Neymar ve Suarez gibi etkili hücum oyuncularının Juventus defansı karşısında etkisiz kaldığını ifade etti.

Juventus'a yakınlığıyla bilinen Tuttosport gazetesi de, "Messi de kim? Marslı Dybala" manşetini attı ve siyah-beyazlıların Katalan ekibini 3-0'lık skor ile ezip geçtiğini belirtti.