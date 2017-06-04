İtalya basnında gündem Juventus'un final laneti

İtalya'nın Juventus takımı ile İspanyol temsilcisi Real Madrid arasında oynanan ve farklı sonuçlanan final karşılaşması, İtalyan basınında geniş yankı buldu.

Ülkenin yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, "Kötü gelenek sürüyor" manşetini atarken, siyah-beyazlıların 7. kez Şampiyonlar Ligi finalinden boynu bükük ayrıldığı ifade edildi.

İlk yarı iyi oynayan Juventus'un ikinci devre üstünlüğü Real Madrid'e bıraktığı belirtilerek, "Cardiff'te korkunç gece. Hiç kimse Juventus'a ne olduğunu açıklayamıyor. Yenilmez Juventus defansı 90 dakikada 4 gol birden yedi. İnanılmaz." ifadeleri kullanıldı.

Corriere dello Sport gazetesi de müsabakayı Juventus açısından görerek "Ne çöküş!" başlığını attı. Gazete, Massimiliano Allegri ve öğrencilerinin siyah-beyazlı takımın Şampiyonlar Ligi finalinde kaybetme geleneğine bir kez daha son veremediğine dikkati çekti.

Haberde, siyah-beyazlı İtalyan ekibinin ikinci yarıda beklenmedik şekilde dikey düşüşe geçtiği ve maçı kaybettiği aktarıldı. Juventus'a yakınlığıyla bilinen Tuttosport gazetesi ise hazırladığı ek sayfada final maçına yer vermeyerek, siyah-beyazlıların bu sezon kazandığı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ve İtalya Kupası zaferlerine atıfta bulunup "Juventus budur" manşetini attı.

Gazetenin iç sayfalarındaki başlıklarda ise "Lafta kazanılmıyor" denilerek, siyah-beyazlıların final maçında mücadele etmediğine göndermede bulunuldu.