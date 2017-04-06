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İtalya Kupası finalinde Lazio'nun rakibi Juventus

Juventus, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Napoli'ye 3-2 yenilmesine karşın İtalya Kupası'nda finale yükseldi -

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İtalya Kupası finalinde Lazio'nun rakibi Juventus

Juventus, yarı final ilk maçında 3-1 mağlup ettiği Napoli ile San Paolo Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Hakem Luca Banti'nin yönettiği karşılaşmada Juventus, Arjantinli futbolcusu Gonzalo Higuain'in 32. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Maçın 53. dakikasında Napoli, Slovak oyuncusu Marek Hamsik'in fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1 yaptı.

Çabuk toparlanan Juventus, Higuain'in 59. dakikada attığı golle tekrar öne geçti: 1-2.

Ev sahibi takım bu gole yanıt vermekte gecikmedi ve Belçikalı futbolcu Dries Mertens, Juventus kalecisi Neto'nun hatasını değerlendirerek maçta yeniden eşitliği sağladı: 2-2.

Napoli, Lorenzo Insigne'nin 67. dakikada kaydettiği golle takımını tekrar öne geçirdi: 3-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Napoli sahadan 3-2 galip ayrıldı. İlk maçı 3-1 kazanan Juventus, skor avantajıyla üst üste 3. kez adını finale yazdırdı.

İtalya Kupası finalinde Lazio ile Juventus karşı karşıya gelecek.

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