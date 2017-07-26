İtalyan basını Cengiz Ünder'i konuşuyor

Roma'nın, ABD'de Tottenham ile oynadığı ve 3-2 kazandığı hazırlık karşılaşmasında 1 gol atıp oynadığı futbolla maçın adamı seçilen milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalyan basınında manşetleri süsleyen isim oldu.

Corriere dello Sport'un "Yeni bir yıldız doğdu" dediği Cengiz için Forza Roma "Kişiliği, aldığı eğitimiyle sahada kendini gösterdi" yorumu yapıldı.

İşte Cengiz Ünder hakkında yazılanlardan bazıları:

BİR YILDIZ DOĞDU

Corriere dello Sport: Bir yıldız doğdu. ABD'de kamp yapan Roma'dan harika haberler geliyor. Tottenham zaferinin ardından genç Türk Cengiz Ünder bulunuyor. Monchi'nin yüksek maliyetten kaçınmadığı Türk oyuncu Tottenham maçında parladı. Defansa yardıma bile geldi. Rakipleri için sürekli tehdit oluşturdu.





AMERİKA'YI KEŞFETTİ

ForzaRoma: Sadece 4 antrenman katılan Cengiz Ünder, Amerika'yı keşfetti. Pozitif bir etki bıraktı. Her yönden oyuna katkıda bulundu. Kişiliği, aldığı eğitimiyle sahada kendini gösterdi. Monchi onun beslenmesinden fiziğine kadar her şeyiyle gelişmesi için ilgileniyor.

Cengiz Ünder'in Roma'daki ilk golü - İZLE

ÇOK GÜÇLÜ GÖRÜNÜYOR

Diego Perotti: Cengiz çok güçlü görünüyor. Hızlı. Biraz deneyime ve fiziksel gelişime ihtiyacı var. Zaman onun iyiliğine çalışıyor.





MÜCEVHER

Gianluca Di Marzio: Cengiz Ünder aldığı sürede dikkat çekti. Roma formasıyla ilk golünü attı. Bu Cengiz Ünder'in sadece başlangıcıysa Roma'nın henüz yeni bulduğu ve şekillendireceği mücevhere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Il Messaggero: Defrel'in yerine oyunca giren Cengiz Ünder fırsatı iyi kullandı. Tottenham'ı mutsuz eden golü attı.