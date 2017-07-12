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İtalyan basını: F.Bahçe Niang'la anlaştı

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Milan forması giyen M'Baye Niang'ı transfer edeceğini yazdı.

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İtalyan basını: F.Bahçe Niang'la anlaştı

Uzun bir süredir adı sarı-lacivertli takım ile anılan M'Baye Niang'ın Fenerbahçe ile kesin anlaşma sağladığı ve yıldız oyuncunun yakın bir zamanda İstanbul'a geleceği belirtildi.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

İtalyan basınından Mediaset'in haberine göre, Fransız futbolcu Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İtalyanlar genç yıldızın sözleşmesinin süresini ve alacağı yıllık ücreti açıkladılar. İşte o rakamlar.

Habere göre Niang, sarı-lacivertlilerden senelik 3.5 milyon Euro kazanacak. Siyahi forvetin sözleşmesi ise 4 yıllık olacak.

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transfer için Milan'a ne kadar bonservis ödeyeceği zikredilmedi. Niang'ın Milano ekibi ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. İtalyanlar'ın yetenekli forvet için 18 milyon Euro fiyat biçtiği iddia ediliyor.

Serie A'da Milan formasıyla 81 resmi maça çıkan Niang, 13 kez fileleri sarsabildi.

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