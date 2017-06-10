İtalyan polislerden Terim'e: Grande İmperatore

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Slovenya'da yaptığı hazırlık kampını tamamladı.

Slovenya'nın Portoroz kentinde 5 gündür kampta olan milliler, son çalışmasını dün yaptı. Ay-yıldızlı kafile, İtalya'nın Trieste kentinden özel uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a hareket etti. Milliler, daha sonra otobüs ile karşılaşmanın oynanacağı İşkodra kentine geçecek.

GRANDE IMPERATORE

Bu arada havalimanında görevli biri İnter diğeri ise Milan taraftarı iki İtalyan polis, Fatih Terim ile sohbet etti. Tecrübeli teknik adama İtalyanca "Grande İmperatore" diye hitap eden polisler, Terim yönetimindeki Milan'ın deplasmanda İnter karşısında aldığı 4-2'lik galibiyeti unutamadıklarını belirtti.