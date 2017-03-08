İtalyanlar mağlubiyeti Cüneyt Çakır'a bağladı

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e iki maçta da 3-1'lik skorlarla mağlup olan Napoli'de, Cüneyt Çakır'ın performansı konuşuluyor.

İtalyanlar'a göre Çakır çaldığı düdüklerle tartışmalı pozisyonlara imzasını attı. Maçın 76.dakikasında Mertens, topsuz alanda Carvajal'ın dirseğine maruz kaldı. Bu pozisyonun ardından dördüncü hakeme itirazda bulunan Mertens, karşılaşmanın ardından, “Hem Real Madrid hem de hakeme karşı oynadık" ifadesini kullandı.

Napoli tribünleri de tartışmalı kararlara imza atan Çakır’ı sık sık protesto etti.

Hakem performansını analiz eden Il Napoli, “Omuzlarında finalin ağırlığı bulunan Cüneyt Çakır, tatmin etmeyen bir performans gösterdi. İyi değildi" yorumlarında bulundu.

Corriere dello Sport ise "Napoli'nin iki penaltısı verilmedi. Şimdi bize mızıkçı diyecekler. Ancak Juventus'a karşı olanlarla, Napoli de pek şanslı sayılmaz." sözlerini manşetlerine taşıdı.