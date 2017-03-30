İtalyanlardan Oğuzhan atağı

Beşiktaş’a ‘FEDA’ döneminde Arsenal’den transfer olan ve sergilediği başarılı futbolla kaptanlığa kadar yükselen Oğuzhan Özyakup’un talipleri arasına İtalya’nın köklü kulübü Roma da eklendi.

İLK ÖNCE BEDELSİZ KAPMAK İSTEDİLER

Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlılar sözleşmesi 2018’de bitecek olan 24 yaşındaki yıldız futbolcunun bedelsiz veya gerçek değerinin altında bir rakama takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle harekete geçti.

YÖNETİM SÖZLEŞME UZATMA KARARI ALDI

Sevilla’nın geçtiğimiz sezon resmen talip olduğu Oğuzhan bu kez de Roma’nın radarına girince Beşiktaş Yönetimi başarılı futbolcuyla yeni sözleşme yapma hazırlığı içine girdi.

13 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Yetenek avcısı olarak bilinen Sevilla Sportif Direktörü Monchi’nin önümüzdeki sezon Roma’da göreve başlayacağı ve Oğuzhan’ı bu kez transfer etmek istediği belirlendi. İtalyan basını, Roma’nın listesine aldığı Oğuzhan Özyakup için 12-13 milyon euro ödeyebileceğini öğrenildi.

Sözleşmesi 2018’de biteceği için Oğuzhan’ı Beşiktaş’ın istediği rakamın altında bir bedelle transfer etme şansı bulunan Roma’nın daha önce de başarılı futbolcuya teklif yaptığı ortaya çıktı. Milli futbolcuyu siyah-beyazlı takıma geldiği ilk dönemde isteyen Çizme ekibinin olumsuz yanıt alınca Fenerbahçe’den Salih Uçan’ı 2 yıllığına kiraladığı ifade edildi.

FİKRET BAŞKAN 20 MİLYON EURO'DAN AŞAĞI SATMAK İSTEMİYOR

Oğuzhan sevdasından vazgeçmeyen Roma’nın 2014-2015 sezonunda teklifte bulunduğu ancak Başkan Fikret Orman’ın tam 20 milyon euro istemesi nedeniyle ikinci girişimin de başarısız olduğu aktarıldı.

Monchi ile anlaşan Roma’nın, Beşiktaş’la sözleşme yenilemeden önce Oğuzhan’ı kadrosuna katmaya çalıştığı öğrenildi. Tehlikenin farkında olan siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde yetenekli oyuncunun menajerini İstanbul’a çağırarak masaya oturması bekleniyor.