Itandje'ın transfer olduğu takımlar küme düşüyor

Adanaspor kalecisi Charles Itandje, Türk futbol tarihine ilginç bir istatistikle geçmeye hazırlanıyor...

ÖNCE ANTEP SONRA ADANA

2016-2017 sezonuna Çaykur Rizespor'da başlayan Kamerunlu kaleci, sezon başında Gaziantepspor'a transfer oldu.

Ara transfer döneminde 7 Ocak 2017'de ise Adanaspor'un renklerine kattığı Kamerunlu file bekçisinin forma giydiği 2 takım da Süper Lig'e veda etti.

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Süper Lig'e tutunması artık mucizelere kalan Çaykur Rizespor da küme düştüğü takdirde Itandje'ın aynı sezonda forma giydiği 3 takım da lige veda edecek.