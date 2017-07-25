Ivan Leko: Başakşehir'i yeneceğiz

Belçika temsilcisinin teknik direktörü, maçın oynanacağı Jan Breydel Stadı'nda, futbolculardan Ruud Vormer ile basın toplantısı düzenledi.

"BİZ KAZANACAĞIZ"

Hırvat teknik adam, Medipol Başakşehir'in yeterli sayıda maçını izlediğini belirterek, şunları kaydetti: "Medipol Başakşehir'in son 6 maçını seyrettim. Rakibimize saygımız var, önemli isimleri de var ama bir maç kazanmak isimlere bağlanamaz. Maç içinde küçük şeyler sonuçları belirler. Her zaman kazanmak için oynayacağız. Başakşehir'e saygı duyuyoruz ama biz kazanacağız."

"GALİBİYET İÇİN HAZIR OLACAĞIZ"

Club Brugge'de bu sezon göreve başlayan Leko, "Hazırlık döneminden bu yana her şey takım için olumlu gidiyor, günden güne fiziksel ve mental olarak gelişiyoruz. Sürekli kendimizi geliştiriyoruz, geliştirmeye devam edeceğiz. Yarın da galibiyet için hazır olacağız." şeklinde konuştu.