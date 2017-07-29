İvan Strinic'i Mancini istiyor

Sol bek transferi kapsamında Galatasaray’ın gündemine gelen Napoli’nin 30 yaşındaki futbolcusu İvan Strinic’e dev bir talip daha çıktı.

MANCİNİ GÖZÜNE KESTİRDİ

Teknik direktörlüğünü Aslan’ın eski hocası Roberto Mancini’nin yaptığı Zenit, Hırvat futbolcuyu gözüne kestirdi.

Galatasaray’da vatandaşı Tudor’un çok istediği Strinic’in piyasa değeri, araya başka talipler girdikçe artıyor. Napoli ise tok satıcı rolünü oynuyor ve bonservis bedelini tavan fiyattan belirliyor. Cim Bom bu nedenle beklemeye geçti.