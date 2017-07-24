Jack Wilshere Antalyaspor'a çok yakın

Kadrosuna kattığı flaş isimlerle gücüne güç katan Antalyaspor, bir yıldızı daha bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

İngiliz futbolcuyu kiralamak isteyen Antalyaspor, oyuncunun maliyetini düşürmek için pazarlıklara devam ediyor. Başkan Ali Şafak Öztürk’ün bizzat yürüttüğü görüşmeler son hız devam ederken, 25 yaşındaki yıldız da Türkiye’ye gelmeye oldukça sıcak bakıyor.

MALİYETİ 5 MİLYON EURO CİVARINDA

İngiliz devi, yetenekli futbolcu için 1 milyon Euro (4 milyon TL) kiralama ücreti talep ederken, Wilshere de bonuslarla beraber 4 milyon Euro (16 milyon TL) maaş istiyor.

Kırmızı-Beyazlı ekip bu rakamı biraz daha aşağıya çekerek, transferi önümüzdeki günlerde sonuçlandırmayı planlıyor. Geçen sezonu Bournemouth’ta geçiren yetenekli oyuncu, 29 karşılaşmaya çıktı ve 2 asist yaptı.

RIZA HOCA ÇOK İSTİYOR

Kırmızı-Beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, İngiliz futbolcuyu ısrarla kadrosunda görmek istiyor. 54 yaşındaki çalıştırıcı, başarılı futbolcu için tüm şartların zorlanması gerektiğini yönetime iletti.

Çalımbay, Wilshere’in takıma katılması durumunda oyun içinde kilit rol üstleneceğini düşünüyor.