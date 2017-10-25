Jahovic: Beşiktaş'tan teklif almadım

Geçen sezon attığı 20 golle Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan isimlerden olan Jahovic, bu sezon da attığı 11 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Bu form grafiği doğrultusunda Beşiktaş'a transfer olacağı söylenen golcü oyuncu, iddialara cevap verdi.

Göztepe'nin yıldız ismi, hakkında çıkan iddiaları değerlendirirken Beşiktaş konusunda da açıklamada bulundu.

"GÖZTEPE'DE ÇOK MUTLUYUM"

Fanatik Gazetesi'ne konuşan Adis Jahovic; "Benim için gazetede bir haber çıktı. Ben milli takımdaydım o sırada. Haberi görünce şaşırdım çünkü benim Beşiktaş'a gideceğimi ve üstüne 2 oyuncu teklif edildiği yazılmıştı. Bununla ilgili bir spekülasyon çıkmaması için Instagram'ımdan kendi düşüncelerimi aktardım. Göztepe taraftarı beni seviyor, ben de onları seviyorum. Hayatımın sonuna kadar burada oynayabilirim. Ben profesyonel bir oyuncuyum. Hakkımda böyle haberlerin çıkması çok doğal. Göztepe ile sezon sonunda biten bir sözleşmem var. Anlaşırız veya anlaşmam ama şu anda burada çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Göztepe'yle transfer görüşmesi yapmadığını belirten golcü; "Kulüple henüz bir görüşme yapmadım. Şu anda takıma konsantre oldum. Zamanı gelince takımda kalıp kalmayacağım oturulur konuşulur. Ama şu anki hedefim Göztepe'nin çıkışını sürdürmesini sağlamak. Takımım için elimden ne geliyorsa fazlasını yapmaktan başka bir düşüncem yok." dedi.